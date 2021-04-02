Avcılar'da yürekleri ağızlara getiren görüntü - Son Dakika

Avcılar'da yürekleri ağızlara getiren görüntü

İSTANBUL - Avcılar'da kamyon kasası arkasına bağlanan yatak ve sehpayı bir adam kamyonun arkasına asılarak tutmaya çalıştı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kamyon kasası arkasına bağlanan yatak ve sehpa yine kasanın arkasına tutunan adam tarafından düşmesin diye tutuldu. Hareket halindeki kamyonda oluşan tehlike görüntü görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.