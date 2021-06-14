Son dakika haberi... (Ek bilgiyle) AVCILAR'DA ZEHİRLENDİKLERİ İDDİA EDİLEN 4 KÖPEKTEN BİRİ ÖLDÜ - Son Dakika

AVCILAR'da zehirlendikleri iddia edilen 4 yavru köpekten biri öldü, 3'ü tedaviye alındı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını besleyen çevre sakinleri, dün akşam bir çöp kutusunun yanında 4 yavru köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Köpeklerin nefes almakta zorlandıkları ve ağızlarında köpükler çıktığı görülünce durum, Avcılar Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirildi. Gelen ekipler, tamamı 5 aylık 4 köpeği yaptıkları ilk müdahalenin ardından Avcılar Belediyesi'ne bağlı bakımevine götürdü. Ancak durumu ağırlaşan 1 köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 köpek ise tedaviye alındı. Köpeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Belediye ekiplerinin haber vermesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de köpeklerin baygın halde buluduğu yerde geniş çaplı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

HAYKURDER'DEN 'GECİKİLDİ' İDDİASI

HAYKURDER üyesi Dilek Özkan ise,"Geç saatlerde, arkadaşlarım Avcılar Tahtakale'de 4 köpeğin zehirlendiğini ve can çekiştiğini söyledi. Bunun üzerine ilk olarak belediye ekiplerine ulaşmaya çalıştık ama maalesef uzun süre ulaşamadık. Hayvanlardan bir tanesinin durumu ağırlamıştı. Hayvanların, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne sevkini istedik. Ona da muhalefet ettiler ve bakımevine göndereceklerini söylediler. Bakımevinde hayvana yapılacak müdahaleler için çok kısıtlı imkanlar var. Buraya götürmemekte ısrarcı oldular. Hayvanlar önce bakımevine alındı. Gecikmeler yüzünden hayvanlardan bir tanesi hayatını kaybetti. Üç tanesinin durumu iyi" dedi.

HIZLI MÜDAHALEYLE 3 CANIMIZI ÖLÜMDEN KURTARDIK;Konu ile ilgili Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Alanında uzman veteriner ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesi sayesinde üç canımızın ölümden kurtulmuş oldu. Olayın takipçisi olacağız" denildi.

"İNSAN ELİYLE ZEHİRLENMİŞLER"Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Pervin Kırmızı da DHA muhabirine şöyle dedi: "Zamanında müdahale ile kurtuldukları burada verilen raporda yer aldı. Konu, Hayvan polisinde. Soruşturma sonunda olay aydınlanacak. Gerekenler gereken cezayı alacaklardır. Kişisel bir zehirlenme görünüyor. İnsan eliyle bilerek yapılmış görünüyor. Görüntüler fare zehiri olabilir. İç kanama var çünkü. Bunlar fazla yemedikleri için Allah'tan bir sıkıntı çıkmadı.Köpeklerin aynı bölgeye bırakılmayacağı, sahiplendirilmeye çalışılacağı belirtildi.

Görüntü dökümü: Cep telefonu-Köpeklerin ağzından köpükler çıkmasıAktüel-Olay yeri-Dilek Özkan ile röp

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