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Avcılar'da zehirlenen üç köpekten sadece gebe olanı kurtarılabildi - Son Dakika

Avcılar'da zehirlenen üç köpekten sadece gebe olanı kurtarılabildi

05.02.2022 16:31
Avcılar'da zehirlenen üç köpekten sadece gebe olanı kurtarılabildi

AVCILAR'da zehirlenen sahipsiz 3 köpekten sadece bir tanesi kurtarılabildi.

AVCILAR'da zehirlenen sahipsiz 3 köpekten sadece bir tanesi kurtarılabildi. Gebe olduğu belirlenen köpek tedavi altına alındı.

Tahtakale Mahallesi'ndeki Trafo Mevkii'nde bulunan İstasyon Caddesi'nde çocuklar üç köpeğin çırpındığını görünce yakınlarına ve Muhtar Serkan Vatansever'e haber verdi. Muhtar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Avcılar Belediyesi'ne ve Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bu arada çırpınan köpeklerden birisine yoğurt yedirildi. Kısa sürede gelen ekipler projektörlerle araziye yayılarak zehirlenmiş köpek olup olmadığını araştırdı. İki köpeğin zehirlenerek öldüğü, gebe bir dişi köpeğin ise ağır durumda olduğu anlaşıldı. Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri köpeği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürerek ilk müdahalesini yaptırdıktan sonra kendi birimlerinde müşahade altına aldı. Mahalle Muhtarı Vatansever, 'Can' olarak nitelendiği sokak köpeklerinin itilip- kakıldığını, soğukta kalan bu hayvanları zehirleyebilecek kişilerin de olabileceğini söyledi. Bu olayın kasti olmadığına inanmak istediklerini belirten muhtar Serkan Vatansever, zehirlenmenin bir kimyasal maddeden de kaynaklanmış olabileceğini bu canlara kimsenin kıymaması gerektiğini ifade etti.

Köpekleri bulan Hasan Yurtçu, "Arkadaşlarla geziyorduk. Köpekler yerde yatıyordu. Zehirlendiklerini görünce bir ablamıza ve muhtara haber verdik" dedi. Veteriner Teknikeri Yeşim Erdem,  tedavi ve müşahade altındaki köpek ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Saat 22.00 sıralarında gelen ihbar üzerine acilen intikal ettik. İki köpeğimizin yaşamını yitirdiğini gördük, bu köpeği de acilen İÜC Hayvan Hastanesi'ne götürdük. Anne adayı. İnşallah umudumuz en kısa sürede sağlığına kavuşturup tekrar doğaya bırakmayı hedefliyoruz. Durumu dün geceye göre daha güzel. Olay yerinde bir bulgu yok ama neden zehirlendiği konusunda çalışmamız sürüyor"


Avcılar'da zehirlenen üç köpekten sadece gebe olanı kurtarılabildi
Avcılar'da zehirlenen üç köpekten sadece gebe olanı kurtarılabildi
Avcılar'da zehirlenen üç köpekten sadece gebe olanı kurtarılabildi
Avcılar'da zehirlenen üç köpekten sadece gebe olanı kurtarılabildi
Avcılar'da zehirlenen üç köpekten sadece gebe olanı kurtarılabildi
Avcılar'da zehirlenen üç köpekten sadece gebe olanı kurtarılabildi
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Veteriner, Avcılar, Muhtar, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da zehirlenen üç köpekten sadece gebe olanı kurtarılabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da zehirlenen üç köpekten sadece gebe olanı kurtarılabildi - Son Dakika
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