Son Dakika Haberleri: Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Avcılar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Avcılar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında, S.Ü'nün kullandığı 06 DS 0566 otomobil, kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen iki otomobile çarptıktan sonra savruldu. Ardından bariyere çarpan araç takla attı. Otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçtaki iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Diğer araç sürücülerinin, takla atan aracın makas atarak ilerlediğini iddia etmesi üzerine polis ekipleri çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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