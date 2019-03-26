Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası

Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası

56 dakika önce

Avcılar D-100 kara yolunda meydana gelen 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]
Avcılar D-100 kara yolunda meydana gelen 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar Hacı Şerif mevkii, Edirne yönünde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla Edirne yönünde tamamen duran trafik, normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Edirne, Avcılar, Güncel
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