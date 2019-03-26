Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası
56 dakika önce
Avcılar D-100 kara yolunda meydana gelen 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Avcılar D-100 kara yolunda meydana gelen 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Avcılar Hacı Şerif mevkii, Edirne yönünde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla Edirne yönünde tamamen duran trafik, normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: AA
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