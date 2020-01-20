Avcılar'da zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Avcılar'da zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

6 saat önce

Avcılar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Avcılar'da zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı, System.String[]

Avcılar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Anadolu Yakası istikametindeki 34 PA 3272 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Hamdi H. idaresindeki 34 SZ 8138 plakalı otomobil ve Emrah K'nin kullandığı 34 GU 4857 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, trafik akışı kontrollü sağlandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan 34 PA 3272 plakalı otomobilin sürücüsünün kaza sonrası kaçtığı öğrenildi.

Anadolu Yakası, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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