Avcılar'da züccaciye dükkanında silahlı yaralama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da züccaciye dükkanında silahlı yaralama - Son Dakika

Avcılar'da züccaciye dükkanında silahlı yaralama

6 saat önce

Avcılar'da bir züccaciye dükkanın sahibi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kişi tarafından ayağından vuruldu.

Avcılar'da züccaciye dükkanında silahlı yaralama, System.String[]

Avcılar'da bir züccaciye dükkanın sahibi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kişi tarafından ayağından vuruldu. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.


Olay, Tahtakale Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir züccaciye dükkanının önünde gerçekleşti. Dükkan sahibi Hamza A. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dükkanına gelen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hamza A. ayağından vuran kişi olay yerinden kaçtı. Yaralanan adam daha sonra 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan dükkan sahibinin tedavisi devam ederken olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil arama çalışmalarına başladı. - İSTANBUL

Tahtakale, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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