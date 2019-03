Avcılar'daki 55 Bin Öğrenci İçin 'Çanakkale Destanı' Projesi

AVCILAR'da Çanakkale Zaferi Destanı'nı her yönüyle ilçedeki 68 ilk ve orta dereceli okuldaki 55 bin öğrenciye anlatmak amacıyla Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan projede 20 bin öğrenciye ulaşıldı.

Denizköşkler İlkokulu'nda 2 yıl önce 'prototip' olarak' uygulanan proje, ilçe geneline yayıldı. Hazırlanan projenin ilk aşamasında eğitim ve öğretimde kullanılan tüm yöntem ve tekniklerle 'Çanakkale Destanı'nın film ve slayt destekli konferanslarla anlatılması planlandı. Konferansı izleyen öğrencilerin Çanakkale Savaşı ve savaş alanlarını zihinlerinde canlandırması için haritalar üzerinde gemi, asker, silah, mayın gibi maket harp silah ve araçlarını kullanarak öğrenecekleri görsel malzemeler hazırlandı. Projeye destek veren hayırsever Galip Koyuncu da, öğrenci ve öğretmenler için ön tarafında ay-yıldızlı bayrak ve arkasında 'Dedeciğim ben geldim' yazılı kırmızı yelek ile 'Kabalak' denilen Mehmetçik şapkaları yaptırdı. Projenin son aşamasında ise, öğrencilerin tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarına götürülmesi, şehitlikleri ziyaret ederek öğrendiklerini yerinde görmesi ve daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla 1 gece konaklamaları planlandı.







PROJE OKULU VE ÇANAKKALE DESTANI DERSLİĞİ



'Çanakkale Destanı'nın ilk iki aşamasının 'proje okulu' olarak belirlenen Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 250 kişilik konferans salonunun yanı sıra fuaye alanında fotoğraf sergisi, görseller, kabartma haritalar, Gelibolu yarımadası haritaları, maket gemi, mayın, uçak, asker ve silahlardan oluşan 'Çanakkale Destanı Dersliği' hazırlandı.



Projenin sorumluluk ve yönetimini yapan Emekli Topçu Kurmay Kıdemli Albay Şener Tekbaş, Gelibolu Yarımadası'nda 2006 yılında 18'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, "Bölgeyi çok iyi biliyorum. Çanakkale destanı benim hobim, aşkım, çok seviyorum. Çünkü önemli bir savaş. Bunu her Türk gencinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Savaş tarihini bilmeyenler, başka milletlerin kölesi olur. Çocuklarımıza tarihimizi, kahramanlarımızı, atalarımızı, dedelerimizi, şehitlerimizi ve bu destanımızı anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sosyal sorumluluk projesi. Bütün isteğim,çocuklarımıza, Türk gençliğine doğru şeyler öğretebilmek, Çanakkale destanını anlatabilmek." dedi.







PROJE NASIL DOĞDU?



Her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 400 öğrenciye yaklaşık 6 saat Çanakkale Destanı'nı filmler izleterek de anlatan Emekli Albay Şener Tekbaş, bu projenin fikir babasının ilkokul öğretmeni eşi olduğunu söyledi. Tekbaş, kendisinden Çanakkale Destanı'nı ilçedeki 68 özel ve devlet okulundaki 55 bin öğrenciye anlatmasının istediğini, 6 ayda 20 bin öğrenciye 118 konferans verdiğini söyledi.







Tekbaş şöyle konuştu:







"Bundan gurur duyuyoruz. Gördük ki doğru bir iş yapmışız. Gerçekten buna ihtiyaç varmış. Gururla, onurla, 20 bin öğrencimize Çanakkale destanımızı anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. 'Çanakkale Destanı Dersliği'ni hazırlamak maksadıyla ihtiyaç duyduğum doküman, kitap, Çanakkale, Gelibolu haritalarını Genelkurmay Başkanlığı Askeri Stratesi Tarih ve Etüt Daire Başkanlığı ile Harita Genel Komutanlığımızdan temin ettim. Sadece doğruları anlatmayı amaç edindik. Bunları anlatabilmek için de doğru kaynaklara ulaştık, oradan elde ettiğimiz bilgileri de çocuklarımıza aktardık."







Konferansı ilgi ile izleyen öğrenciler anlatılanları heyecanla dinlediklerini belirtirken, öğretmenler de bu yöntemle ders kitaplarından çok daha fazlasının hissedilerek öğretildiğini söylediler. - İstanbul

