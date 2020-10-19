AVCILAR'DAKİ BALTALI KAVGADAN YENİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

Avcılar 'da komşular arasında çıkan park kavgasında 2 kişi baltayla yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kavga, Yeşilkent Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında park yeri nedenle tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Komşularının baltalı saldırısı üzerine M.Ç. (50) başından ve karısı A.Ç. ise ayağından yaralandı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yaralama olayına karışan üç kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIYeşilkent Mahallesi'nde dün meydana gelen park tartışması yüzünde komşular arasındaki kavganın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, elinde balta olan bir kişinin komşusu olduğu A.Ç.'nin bacaklarına, baltanın ters tarafıyla üst üste sert darbeler indirdiği görülüyor.

- İstanbul