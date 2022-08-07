İstanbul'da bir tarafta ayçiçek tarları, diğer tarafta yükselen gökdelenler görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'da bir tarafta ayçiçek tarları, diğer tarafta yükselen gökdelenler görüntülendi

07.08.2022 11:43

Avcılar ilçesinde bir yanda geniş tarım arazisinde ekilen ayçiçekleri yükselirken diğer yanda yüksek katlı binaların görüntüsü dikkat çekti. Yükselen binaların yanındaki ayçiçek tarlaları havadan görüntülendi. Tarlaların hemen yanında besicilik yapan Muhterem Baş, "Burayı gören çok şaşırıyor. Yeni evli çiftler gelinlik ve damatlıkları ile gelip hatıra fotoğrafları çektiriyor" dedi.

Avcılar'da bir tarafında Küçükçekmece Gölü, diğer tarafında Ispartakule'deki yüksek katlı binaların olduğu ayçiçek tarlaları renkli görüntüler oluşturdu. Geniş tarım arazisinde ekilen ayçiçeğin boyu yetişkin boyuna ulaştı. Bölgedeki kargaların gün boyu ayçiçeklerin üzerinde uçtuğu tarlaların bir kesiminden yük ve Trakya'ya giden yolcu trenleri geçiyor.

İstanbul'un iki yüzü: Bir yanda gökdelenler, bir yanda uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları

"BURAYI GÖREN ÇOK ŞAŞIRIYOR"

Tarlaların hemen yanında besicilik yapan Muhterem Baş, bir ay içerisinde hasat başlayacağını söyledi. Tarlalarda şu anda inşaat yapılamadığını, tanımadığı bazı arazi sahiplerinin bir yıl buğday, ikinci yıl ay çiçeği ekip biçtiğini anlatan Baş, "Burayı gören çok şaşırıyor. Yeni evli çiftler gelinlik ve damatlıkları ile gelip hatıra fotoğrafları çektiriyor. Bir tanıdığımız tel örgülerle çevrili ayçiçeği tarlalarının yanına kovanlar bıraktı. Arılar çok sevdikleri ve sürekli kondukları ayçiçeklerinden eksik olmuyor" dedi.

İstanbul'un iki yüzü: Bir yanda gökdelenler, bir yanda uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları
İstanbul'un iki yüzü: Bir yanda gökdelenler, bir yanda uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları
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İSTANBUL'UN İKİ YÜZÜ; BİR YANDA GÖKDELENLER, BİR YANDA UÇSUZ BUCAKSIZ AYÇİÇEĞİ TARLALARI İSTANBUL'UN İKİ YÜZÜ; BİR YANDA GÖKDELENLER, BİR YANDA UÇSUZ BUCAKSIZ AYÇİÇEĞİ TARLALARI Ankara'da yeni yapılan 20 katlı apartmanın çatısında yangın paniği Ankara'da yeni yapılan 20 katlı apartmanın çatısında yangın paniği
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir tarafta ayçiçek tarları, diğer tarafta yükselen gökdelenler görüntülendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da bir tarafta ayçiçek tarları, diğer tarafta yükselen gökdelenler görüntülendi - Son Dakika
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