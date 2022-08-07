İSTANBUL'UN İKİ YÜZÜ; BİR YANDA GÖKDELENLER, BİR YANDA UÇSUZ BUCAKSIZ AYÇİÇEĞİ TARLALARI

AVCILAR'daki bir tarafta geniş tarım arazisinde ekilen ayçiçekleri yükselirken diğer tarafta ise yüksek katlı binalar ilginç görüntüler oluşturdu. Yükselen binaların yanındaki ayçiçek tarlaları havadan görüntülendi.

Avcılar'da bir tarafında Küçükçekmece Gölü, diğer tarafında Ispartakule'deki yüksek katlı binaların olduğu ayçiçek tarlaları renkli görüntüler oluşturdu. Geniş tarım arazisinde ekilen ayçiçeğin boyu yetişkin boyuna ulaştı. Bölgedeki kargaların gün boyu ayçiçeklerin üzerinde uçtuğu tarlaların bir kesiminden yük ve Trakya'ya giden yolcu trenleri geçiyor. Tarlaların hemen yanında besicilik yapan Muhterem Baş, bir ay içerisinde hasat başlayacağını söyledi. Tarlalarda şu anda inşaat yapılamadığını, tanımadığı bazı arazi sahiplerinin bir yıl buğday, ikinci yıl ay çiçeği ekip biçtiğini anlatan Baş, Burayı gören çok şaşırıyor. Yeni evli çiftler gelinlik ve damatlıkları ile gelip hatıra fotoğrafları çektiriyor. Bir tanıdığımız tel örgülerle çevrili ayçiçeği tarlalarının yanına kovanlar bıraktı. Arılar çok sevdikleri ve sürekli kondukları ayçiçeklerinden eksik olmuyor dedi.