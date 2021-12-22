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AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ - Son Dakika

AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

22.12.2021 09:56

AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da 6 hafta önce alınan kararla kapatılan, 'Bit Pazarı' olarak bilinen 'Nostalji ve Antika Çarşısı' yapılan görüşmelerin ardından yeniden açılırken, esnaf ve pazar müşterilerinin...

AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da 6 hafta önce alınan kararla kapatılan, 'Bit Pazarı' olarak bilinen 'Nostalji ve Antika Çarşısı' yapılan görüşmelerin ardından yeniden açılırken, esnaf ve pazar müşterilerinin yüzü güldü.

Avcılar Belediye Başkanlığı, son olarak 31 Ekim'de açılan pazarı ani bir kararla kapatırken, kapatma kararına gerekçe olarak, 'Çevredeki vatandaşların şikayeti, bölgedeki kaldırımlara yapılan yasak park, pazarın trafik sıkışıklığına neden olması, açılış ve kapanış saat kurallarına uyulmaması ve kovid önlemlerine dikkat edilmemesi'ni gösterdi. Kapatma kararı esnaf ve bu pazardaki ürünlere ilgi gösteren müşterileri üzdü. İnternette pazarın yeniden açılması için imza toplama kampanyası başlatıldı.

Her hafta yaklaşık 400 esnafın tezgah açtığı, çevre ve uzak ilçelerden binlerce ziyaretçisi bulunan pazarın yeniden açılması amacıyla Antik ve Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği Başkanı Metin Dağarslan devreye girerek, Avcılar Belediye Başkanlığı ile defalarca görüştü. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Ambarlı Semt Pazarı'nda 'Nostalji ve Antika Çarşısı'nın yeniden açılmasına karar verildi. Esnaf, geçen pazar günü heyecanla yeniden tezgah açarken, oyuncaktan baltaya, plaktan, kasetli teyplere, oltadan, gitara, her türlü giyim eşyasına kadar akla gelebilecek ürünler sergilendi. Tezgah açan esnaf, yeniden açılma kararından habersiz müşterilerinin gelemediğini söyledi.

SERPİL ÖRÜMCER DE TEZGAHINI AÇTI

Pazarda bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant ile evlenen, 5 albüm ve 7 ayrı 45'lik plak çıkaran daha sonra sağlık sorunları ile karşılaşarak geçim sıkıntısı çeken geçmişte 'Bayan bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer de, Ambarlı'da tezgah açarak giyim ürünlerini satmaya çalıştı. Örümcer, pazarın açılma kararından son derece memnun olduğunu söyledi.

Antik ve Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği Başkanı Metin Dağarslan, Avcılar'da yeniden açılan pazar için ortaya atılan olumsuz iddiaların gerçek olmadığını kanıtladıklarını, 400 esnafın yeniden tezgah açabildiğini söyledi. Dağarslan, bu tip pazarların sosyal ve ekonomik açının yanı sıra ekonomiye de önemli katkı sağladığını, yok olmaya yüz tutan kültürel birçok eserin buralarda gün ışığına çıktığını söyledi. Dernek Başkanı Metin Dağarslan, atık olarak değerlendirilen ve çöpe atılan çok miktarda aslında değerli ürünün yeniden değerini bulduğunu, Batı'da büyük önem veren bu tip pazarlarda binlerce kişinin buradan geçimini sağladığını ekledi.

AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Bit Pazarı, Avcılar, Esnaf, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DAKİ 'BİT PAZARI' 6 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ - Son Dakika
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