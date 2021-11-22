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AVCILAR'DAKİ DEHŞET: ŞÜPHELİ KADIN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

AVCILAR'DAKİ DEHŞET: ŞÜPHELİ KADIN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

22.11.2021 20:10
AVCILAR'DAKİ DEHŞET: ŞÜPHELİ KADIN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

AVCILAR'da yangın çıkan evde başından tabancayla vurularak ölmüş bir halde bulunan Hasan Akay'ın cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan eşi Betül Akay, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AVCILAR'da yangın çıkan evde başından tabancayla vurularak ölmüş bir halde bulunan Hasan Akay'ın cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan eşi Betül Akay, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar'da dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Denizköşkler Mahallesi, Üner Sokak'ta bir yangın ihbarı alan ekipler, olay yerine gittiklerinde yanmış evin içinde bir erkek cesediyle karşılamışlardı. Başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Hasan Akay'ın önce intihar ettiği düşünülürken, gözaltına eşinin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Eşini, aralarında çıkan boğuşma sırasında vurulduğunu söyleyen Betül Akay, Cinayet Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

DAHA ÖNCE EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Betül Akay, eşinin yıllardır kendisini dövdüğünü anlatarak "Bundan bir kaç önce yine beni dövdü. O sırada kolum kırıldı. Eşime bir ay uzaklaştırma kararı verdiler. Ben annemin evine gittim. Ancak daha sonra aile birliğimizin bozulmaması için ona geri döndüm" dedi.

"SÜREKLİ BENİ DÖVÜYORDU"Poliste verdiği ifadesinde eşinin 2 yıldır çalışmadığını ve sürekli alkollü olduğunu anlatan Betül Akay "Ben internet üzerinden yemek siparişi alıp geçimimizi sağlamaya çalışıyordum. Eşimle aramızda kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşanıyordu. Bana 'Senin beni aldatma potansiyelin var' diye bağırarak darp ediyordu" dedi.

OLAY GECESİNİ ANLATTIOlay günü eşinin alkollü olarak eve geldiğini anlatan Betül Akay "Eve gelince yine kıskançlıkla ilgili benimle tartıştı. Sonra 'Ölümün benden olacak. Ama acılar içinde olacak' diyerek evde bulunan tineri içerdeki odalara döküp, çakmakla tutuşturdu. Sonra salona yanıma geldi. Ruhsatsız silahını çekerek beni ve çocuğumu öldürmekle tehdit etti. Bugüne kadar ona hiç karşı gelememiştim. Ancak çocuğumu de öldüreceğini söyleyince ona direndim. Aramızda boğuşma oldu. Sonra bir anda silah patladı ve yere düştü" dedi.

YANGINDAN KAÇMAK İÇİN ENGELLİ OGLUYLA BALKONA ÇIKMIŞEşinin vurulmasının ardından çocuğunu yangından kurtarmak için balkona çıkardığını anlatan Betül Akay "Komşularım müdahale edip ve beni çocuğumu kurtardılar. Sonrasında gelen polislere durumu anlattım." dediği öğrenildi.

ÖLEN EŞ 11 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞPolis soruşturması sonucunda olayda hayatını kaybeden Hasan Akay'ın daha önceden cinsel taciz, uyuşturucu kullanmak, güveni kötüye kullanmak, yaralama, aile içi şiddet suçlamalarıyla polis tarafından 11 kez gözaltına alındığı tespit edildi.Poliste işlemleri tamamlanan Betül Akay, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Akay ifadesinin ardından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü: --------------------

Şüphelinin adliyeye sevk edilişi


Hasan Akay, Avcılar, Cinayet, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DAKİ DEHŞET: ŞÜPHELİ KADIN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DAKİ DEHŞET: ŞÜPHELİ KADIN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
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