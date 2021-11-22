AVCILAR'DAKİ DEHŞETİN DETAYLARI BELLİ OLDU - Son Dakika

Kocasını öldüren kadın

-Önce evde yangın çıkarttı, sonra beni ve oğlumu tabancayla vurarak öldüreceğini söyledi. Aramızdaki itişme sırasında silah patladı

Ali AKSOYER İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da yangın çıkan evde başından tabancayla vurularak ölmüş bir halde bulunan Hasan Akay'ın cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan eşi Betül Akay adliyeye sevk edildi. Eşinin kendisini ve engelli çocuğunu yakarak öldürmeye çalıştığını anlatan Betül Akay Önce evde yangın çıkarttı, sonra beni ve oğlumu tabancayla vurarak öldüreceğini söyledi. Aramızdaki itişme sırasında silah patladı. Yangından korunmak için oğlumu alıp balkona çıktım. Bizi komşular kurtardı dedi.

İNTİHAR İHBARIYLA GİDEN EKİPLER CİNAYETLE KARŞILAŞTI

Avcılar'da dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Avcılar, Denizköşkler Mahallesi, Üner sokak'ta bir yangın ihbarı alan ekipler, olay yerine gittiklerinde yanmış evin içinde bir erkek cesedi ile karşılamışlardı. Başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Hasan Akay'ın önce intihar ettiği düşünülürken, gözaltına eşinin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Eşini, aralarında çıkan boğuşma sırasında vurulduğunu söyleyen Betül Akay, Cinayet Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

DAHA ÖNCE EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Betül Akay, eşinin yıllardır kendisini dövdüğünü anlatarak Bundan bir kaç önce yine beni dövdü. O sırada kolum kırıldı. Eşime bir ay uzaklaştırma kararı verdiler. Ben annemin evine gittim. Ancak daha sonra aile birliğimizin bozulmaması için ona geri döndüm dedi.

SÜREKLİ BENİ DÖVÜYORDU

Poliste verdiği ifadesinde eşinin 2 yıldır çalışmadığını ve sürekli alkollü olduğunu anlatan Betül Akay Ben internet üzerinden yemek siparişi alıp geçimimizi sağlamaya çalışıyordum. Eşimle aramızda kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşanıyordu. Bana 'Senin beni aldatma potansiyelin var' diye bağırarak darp ediyordu dedi.

OLAY GECESİNİ ANLATTI

Olay günü eşinin alkollü olarak eve geldiğini anlatan Betül Akay Eve gelince yine kıskançlıkla ilgili benimle tartıştı. Sonra 'Ölümün benden olacak. Ama acılar içinde olacak' diyerek evde bulunan tineri içerdeki odalara döküp, çakmakla tutuşturdu. Sonra salona yanıma geldi. Ruhsatsız silahını çekerek beni ve çocuğumu öldürmekle tehdit etti. Bugüne kadar ona hiç karşı gelememiştim. Ancak çocuğumu de öldüreceğini söyleyince ona direndim. Aramızda boğuşma oldu. Sonra bir anda silah patladı ve yere düştü dedi.

YANGINDAN KAÇMAK İÇİN ENGELLİ OGLUYLA BALKONA ÇIKMIŞ

Eşinin vurulmasının ardından çocuğunu yangından kurtarmak için balkona çıkardığını anlatan Betül Akay Komşularım müdahele edip ve beni çocuğumu kurtardılar. Sonrasında gelen polislere durumu anlattım. dediği öğrenildi.

ÖLEN EŞ 11 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Polis soruştuması sonucunda olayda hayatını kaybeden Hasan Akay'ın daha önceden cinsel taciz, uyuşturucu kullanmak, güveni kötüye kullanmak, yaralama, aile içi şiddet suçlamalarıyla polis tarafından 11 kez gözaltına alındığı tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Betül Akay, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.