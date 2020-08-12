AVCILAR'DAKİ DÜĞÜNLERE 'HALAY-HORON YASAK' HATIRLATMASI - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda Avcılar'da yapılan denetimlerde, düğünlerde halay çekilmesi ve horon tepilmesinin yasak olduğu tek tek hatırlatıldı.

Bakanlığın bir süre önce yayımladığı genelge doğrultusunda alınan kararlar bir kez daha işletmecilere ve düğün sahiplerine hatırlatıldı. Sopa tutarak halay çekilmesinin de yasak olduğu ve alınan önlemlerin uygulanıp- uygulanmadığının kontrolü için Avcılar Kaymakamlığı tarafından Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediye görevlisinden oluşan 3 kişilik ekip gece yarılarına kadar denetimlerini sürdürüyor. Görevliler gittikleri kır düğünün yapıldığı yerlerde davetlilerin oturma düzeni, masalar arası mesafenin en az 1.5 metre ve sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini hatırlatırken, aynı aile fertleri için bu sınırın olmadığı hatırlatıldı.

Davet yerine gelenlerin mutlaka ateşlerinin ölçülmesi, girişlerde, kantin/kafeterya ve lavabolarda mutlaka el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulması gerektiği kontrol edildi. Görevliler ayrıca düğün yapılan mekanlara maske takılarak girilmesi ve maskesiz konuklara bunların dağıtılması gerektiğini bildirdi. Karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmaması gerektiği, sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğine dikkat çekildi. Avcılar Kaymakamlığı'nın oluşturduğu ekip işletme sahiplerine kişiler arasında gelin ve damat dışında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacağı sık sık DJ veya sanatçıların da 'Sosyal mesafe' kuralına uyulması için anons yapması gerektiği kaydedildi.Kurallara uymayan işletmelere ilk tespit halinde uyarı verileceği bunun tekrarı halinde para ve kapatma cezaları uygulanacağı vurgulandı.

Avcılar sahilindeki bir kır bahçesinde düğünleri yapılan Gözde Kula- Ayhan Kankılıç çifti davetli sayısını minimuma indirdiklerini belirtirken, "Herkes istediği gibi oynayamayacak. Sağlık önemli" diye konuştu.