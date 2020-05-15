AVCILAR'DAKİ EĞRİ BİNA TEHLİKE SAÇIYOR - Son Dakika
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AVCILAR'DAKİ EĞRİ BİNA TEHLİKE SAÇIYOR

6 saat önce

Avcılar'da yanındaki binanın üzerine doğru 25-30 santimetre kadar eğilen Bahar Apartmanı, geçen sene tahliye edilip mühürlenmişti.

Avcılar'da yanındaki binanın üzerine doğru 25-30 santimetre kadar eğilen Bahar Apartmanı, geçen sene tahliye edilip mühürlenmişti. İddialara göre daire sahiplerinin anlaşmazlığı nedeniyle 8 aydır yıkılamayan binanın yanındaki ve çevresindeki apartmanlar da ise oturanlar var. Binanın tehlike yarattığını ve yıkılması gerektiğini söyleyen çevre sakinleri, "Her seferinde buradan geçerken üstümüze tuğla düşer mi, molozlar düşer mi, bina yıkılır mı gibi korkularımız var. Balkonlardan molozlar düşüyor. Bina öbür binanın üstüne yıkılacak, orada da okul var. O da okulun üstüne yıkılacak. Böyle kendiliğinden yıkılmasını bekliyorlar" dedi.

Avcılar, Denizköşkler yan yolunda bulunan ve yanındaki binaya doğru 25-30 santimetre kadar eğilen Bahar Apartmanı, geçen yıl yaşanan 5.8 büyüklüğündeki Silivri depreminde ağır hasar alınca belediye ekipleri tarafından tahliye edilip mühürlenmişti. İddiaya göre yıkımı beklenen apartmanın sakinleri, kentsel dönüşüme başvuru konusunda anlaşamayınca birbirlerini dava etti ve dava nedeniyle bina 8 aydır boş bir halde bekliyor. En alt katındaki dükkan ile birlikte 5 katlı olan Bahar Apartmanı'nın üzerine doğru eğildiği yan binada ise hala yaşayanlar var ve çevredeki binalarda yaşayanlar da balkonlardan molozlar düştüğünü, apartmanın etrafından geçerken tedirgin olduklarını söylüyor. Ayrıca apartmanının üzerine doğru eğildiği binanın yanında okul olduğunu belirten çevre sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor. Bahar Apartmanı'nın etrafında hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olması ve önündeki boş alana araçların park edilmesi ise dikkat çekiyor.

"HEP ÇATLAKTI, SIVAYLA VE BOYAYLA KAPATTILAR"

Galeri işletmecisi Erhan Altaş, "Bu bina 5.8'lik depremde boşaltıldı. Belediye geldi, elektrik ve suyunu kestiler. Herkesi çıkarttılar ve mühürlediler. Hep çatlaktı, zamanında sıvayla ve boyayla kapattılar. Mal sahipleri aralarında anlaşamıyorlar, çoktandır öyle bekliyor. Birilerinin bunu yıkması lazım. Düşerse okulun bahçesine düşer. İnşallah öyle bir şey olmaz, çocukların teneffüste olduğu dönemde olursa büyük bir şey olur" dedi.

"BALKONLARDAN MOLOZLAR DÜŞÜYOR

Apartmanın çevresinden geçerken 'yıkılır mı' diye korktuklarını söyleyen çevre sakini Zeynep Engin ise, "Her seferinde buradan geçerken üstümüze tuğla düşer mi, molozlar düşer mi, bina yıkılır mı gibi korkularımız var. Hatta deprem öncesinde bile kayınpederim buradan geçerken kafasına taş düşmek üzereydi. Kendi kendine balkonlardan molozlar düşüyor. Bir de deprem olduktan sonra haliyle şu an daha çok korkularımız var. Gözle görülen bir tehlike var. Bir de korona var, insanlar zaten dışarıya da çıkamıyorlar. Zor ve sıkıntılı bir süreç, onlar için daha da sıkıntılı. Oradakilerin yerinde olmak istemem. Bir şekilde bu işin bir sonuca bağlanmasını ve bu binanın yıkılmasını istiyoruz. Çünkü her geçtiğimizde bize bir tehdit" diye konuştu.

"YAMUK VE TEHLİKELİ"

Binanın yamuk olduğunu ve yakınındaki okul için de tehlike yarattığını söyleyen çevre sakini Doğan Özdere de, "Ben senelerdir burada oturuyorum. Bu bina depremden beri çürük. İnsanlar burayı terk edip gitti ama bir türlü yıkılmıyor. İlla ki deprem olması ve insanların ölmesi, çökmesi mi gerekir? Bir an evvel bu binayı yıkıp ortadan kaldırmaları lazım. Yamuk bir bina. Binanın önünden belli zaten, yamuk ve tehlikeli olmasa insanlar böyle cadde kenarında olan güzel bir binayı bırakır mıydı? Herkes gözden çıkarmış. Bina öbür binanın üstüne yıkılacak, orada da okul var. O da okulun üstüne yıkılacak. Böyle kendiliğinden yıkılmasını bekliyorlar. Yazık genç çocuklar ölür. Dibinde okul var, okulun üzerine çökse zaten okulun binası da çürük. Ufak bir şey de o da gider, bir sürü çocuk orada ölür. Bina zaten o tarafa yamulmuş, o binanın üstüne çökerse muhakkak o bina da gider. Ayakta duramaz. Bu yüzden bir an evvel bunu halletmeleri gerekiyor. Onların üstüne devrildiği anda o bina da devrilecek" şeklinde konuştu.

"YANINDAN GEÇERKEN TEDİRGİN OLUYORUZ"

Hem kendileri hem de çocukları için tedirgin olduklarını belirten çevre sakini Mustafa Nirce ise, "Bina bu şekilde yamuk. İşe giderken, yanından geçerken tedirgin oluyoruz. Tehlikeli ve yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulması lazım. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Okullar açık olduğu zaman buradan çocuklarda gelip geçiyor. İnşallah bir an önce çözüme kavuşturulur, çünkü sıkıntılı bir durum. Yarın öbür gün bizim ya da çocuğumuzun başına bir şeyler düşebilir" dedi.

AVCILAR'DAKİ EĞRİ BİNA TEHLİKE SAÇIYOR

Avcılar, Silivri, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:10 Kaynak: DHA


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