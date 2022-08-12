AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika
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AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

12.08.2022 23:07
AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

AVCILAR'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AVCILAR'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Firuzköy Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı geri dönüşüm tesisinde bugün saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tesisin içerisi bir anda alevler içerisinde kalırken itfaiyeye haber verildi. Gelen ekipler, yükselen alevleri kısa sürede kontrol alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma sürdürülüyor.


YORUMLAR
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Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü Mihalıççık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Mihalıççık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika
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