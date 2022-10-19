Avcılar'daki grev; Çöplerin toplanmasında aksama yaşanıyor - Son Dakika
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Avcılar'daki grev; Çöplerin toplanmasında aksama yaşanıyor

19.10.2022 13:25
Avcılar'daki grev; Çöplerin toplanmasında aksama yaşanıyor

AVCILAR'da grevin başlamasından sonra konteynerlerde çöpler toplanmadı.

AVCILAR'da grevin başlamasından sonra konteynerlerde çöpler toplanmadı. Çöp konteynerleri dolarken, en büyük sıkıntı Yeşilkent Mahallesi'nde görüldü. Semt pazarının toplanması ardından caddede kalan Pazar artıkları sabaha kadar toplanmadı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Pazar alanına giderken burada kısa süreli tartışmalar da oldu. Saat 03.00 sıralarında Başkan Hançerli'nin işçi temsilcileri ile yaptığı görüşmede prensipte anlaşmaya varılırken, teknik konularda görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Yeşilkent Mahallesi'ndeki Pazar artıkları bu sabah greve katılmayan bazı belediye işçileri tarafından toplandı. Hançerli prensipte anlaşmaya vardıklarını, her an bunun kağıda dökülebileceğini, genel temizliğin sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacağını söyledi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'daki grev; Çöplerin toplanmasında aksama yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'daki grev; Çöplerin toplanmasında aksama yaşanıyor - Son Dakika
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