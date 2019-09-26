Avcılar'daki hastanelere 44 başvuru ; 2 bina boşaltıldı

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Avcılar 'da yakalanınca korkarak balkon veya pencerelerden atlayan veya koşarken ayağını burkan, sinir krizi geçiren 44 kişi, Murat Kölük Devlet Hastanesi 'ne başvurdu. Başvuranlardan 17'sinde kemik kırığı tespit edildi. Devlet Hastanesi Başkehimi İbrahim Ulusoy , acil serviste yoğun başvuru üzerine doktor ve sağlık görevlilerinin ikinci bir emre kadar görev yerlerini terk etmemelerini istedi.

İKİ BİNA MÜHÜRLENDİ

Depremin şiddetli hissedildiği Avcılar'daki Merkez Mahallesi'nde iki bina müdürlendi. Rüzgarlı Sokak'taki 11 daireli bir binanın yanı sıra hemen yanındaki Öğretmenler Caddesi'ndeki 8 daireleri bir binanın kolon ve kirişlerinde çatlama ve patlamalar görülünce AFAD ile Avcılar Belediyesi'ne haber verildi. İhbarlar üzerine bodrum katlarında yapılan incelemelerin ardından bu binaların riskli olduğu tespit edilerek mühürlenmelerine karar verildi. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Karaaslan ile birlikte mühürlenen binaların önüne gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam İnan, bilgi veremeyeceğini ifade ederken İlçe Başkanı Okuyan, "Bir camimizin minaresi yıkıldı. İki bina mühürlendi. Onun dışında çok önemli bildirim gelmedi. İstanbul deprem gerçeği ile uzun süreden bu yana yaşayan bir ilçemiz. Burada en büyük sorun belediyemiz çalışmaları hızlıca yapıp bakanlıkça paylaşıp dönüşüm konusunda gereken yapılmalıö dedi. Rüzgarlı Sokak'taki binanın 1999 depreminde de hasar gördüğü öne sürüldü. DHA muhabirinin görüntülediği binanın bodrum katındaki kolon demirlerin açıkta ve paslı olduğu, duvarın sıvalarının neredeyse tamamının döküldüğü dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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Hastanede bacağı incenen bir hasta

Başhekim İbrahim Ulusoy konuşurken

Avcılar Rüzgarlı Sokak'taki mühürlenen bina ve bu binanın bodrum katından görüntüler

Avcılar Kaymakamı ve AK Parti İlçe Başkanı bina önünde inceleme yaparken

İlçe Başkanı Yaşar Karaaslan, DHA muhabirine açıklama yaparken

Bina ile ilgili röportajlar

Avcılar Öğretmenler Caddesi'ndeki binanın önünde çekilen görüntüler