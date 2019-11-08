Son Dakika Haberleri: Avcılar'daki ihmal iddiası: Yaralı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Avcılar'daki ihmal iddiası: Yaralı kadın hayatını kaybetti

Avcılar'daki ihmal iddiası: Yaralı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

AVCILAR'daki Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nın girişinde yaklaşık 3 metreden aşağıya düşerek yaralanan Devlet Arkan kurtarılamadı.

Avcılar'daki ihmal iddiası: Yaralı kadın hayatını kaybetti, System.String[]

AVCILAR'daki Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nın girişinde yaklaşık 3 metreden aşağıya düşerek yaralanan Devlet Arkan kurtarılamadı.

Olay, Avcılar Ispartakule'de 23 Ekim'de meydana geldi. Yapımı henüz tamamlanmadan açıldığı belirtilen kapalı semt pazarına alışverişe gelen Devlet Arkan,  pazar girişinde ayağının kayması sonucu, korkuluk olmayan boşluktan yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Ağır yaralanan,  ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Devlet Arkan için Ispartakule Bizimevler-5 Tahsin Gerekli Camii'nde dün akşam namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Talihsiz kadının cenazesi toprağa verilmek üzere Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'ne gönderildi.

İHMAL İDDİASI VARDI

Öte yandan pazarın olaydan bir hafta önce tamamlanmadan açıldığı öne sürülmüştü. Arkan'ın düştüğü yerde korkulukların olmadığı da kameralara yansımıştı. Devlet Arkan'ın düştükten sonra bazı görevlilerin kadının düştüğü noktaya kiremit ve kalaslar koyması ise pazardaki bir kişi tarafından görüntülenmişti.


Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:26 Kaynak: DHA
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