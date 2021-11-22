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AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI - Son Dakika

AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI

22.11.2021 11:39
AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI

AVCILAR'da zihinsel ve bedensel engelli oğluna sinirlenerek tartıştığı eşine şiddet uygulayan, ardından evi ateşe vererek, intihar ettiği öne sürülen Hasan Akay'ın, eşi Merve Betül Akay tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

AVCILAR'da zihinsel ve bedensel engelli oğluna sinirlenerek tartıştığı eşine şiddet uygulayan, ardından evi ateşe vererek, intihar ettiği öne sürülen Hasan Akay'ın, eşi Merve Betül Akay tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Üner Sokak'taki beş katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen, Hasan Akay, komşularının iddiasına göre doğuştan engelli oğlu Miraç'ın halıyı kirletmesi üzerine eşi Merve Betül Akay ile tartışmaya ve iddiaya göre şiddet uygulamaya başladı. Hasan Akay, kapıyı kilitledikten sonra benzin dökerek evi ateşe vermek istedi. Kadının feryatları ardından evden dumanların yükseldiği görüldü. Evden birkaç el silah sesi duyulurken Merve Betül Akay, çatı katındaki balkondan yan komşularına sığınarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri evlerini boşaltırken itfaiye görevlileri merdivenli araçla eve ulaşarak alevlere müdahale etti. Polis ekibi de eve girerken, engelli çocuğu evden çıkardı. Yangın söndürülürken içeri giren polis ve itfaiye ekipleri Hasan Akay'ın başından silahla vurulmuş halde buldu. İlk değerlendirmede intihar ettiği öne sürülen Akay'ın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ardından savcının talimatı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İTİRAF ETTİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, gece boyu sürdürdükleri soruşturmada olayın iddiaların aksine cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Polis çeşitli adli suçlardan 11 kaydı bulunan Hasan Akay'ın yanında 7.65 milimetre çapında bir tabanca bulunduğunu belirledi. Merve Betül Akay, ilk ifadesinde eşinin engelli oğlunu tedavi için gelen doktoru kıskandığını bu nedenle evi ateşe verdiğini, kendisinin komşuya kaçtığını, ardından silah sesi duyduğunu öne sürdü. Merve Betül Akay, daha sonra ifadesini değiştirerek, alkollü eşinin kendisini öldürmekle tehdit ederek, hakaret ettiğini, kendisine silah doğrulttuğunu, eve yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiğini, tartışmaya devam ettiklerini belirtirken, "Boğuşma sırasında elindeki tabancayı alarak başının sol tarafına ateş ettim, ardından komşuların evine gittim" dediği belirtildi.

Polis olayı aydınlatmak için evde detaylı inceleme yaparken Akay çiftinden karşılaştırma amaçlı kan örnekleri alındı. Cinayet işlediğini kabul eden kadın ile eşinin ellerinden örnek alınırken, kapsamlı incelemenin devam ettiği kaydedildi.

HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Cinayet şüphelisi Merve Betül Akay'ın evde yemek yaparak sosyal medya hesabı üzerinden satış yaptığı, böylece oğlunun tedavi giderlerini karşılamaya çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında yaptığı yemeklerin tanıtımını yaparken, birçok ünlü isme de ulaşan Akay'ın bir süre önce paylaştığı videoda oğlunun tedavisi için gereken 700 bin TL'yi bulan parayı toplayabilmesi için İstanbul Valiliği'nin kendisine izin verdiğini dile getirdi. Akay, asıl mesleğinin bilgisayar öğretmenliği olduğunu, oğlunun erken doğum sonucu dünyaya geldiğini, bir süre kuvözde kaldığı, ardından zihinsel ve bedensel engelli olduğu 'Lennox-Gastaut sendromu (LGS)' teşhisi konulduğu ayrıca beyninde sıvı toplandığını anlatmıştı. Eşi ile bir süre sıkıntı yaşadıklarını, Avcılar'a taşındıktan sonra yemek yaparak geçimlerini ve oğlunun tedavisini sağlamaya çalıştığını anlatan Merve Betül Akay, kendisinin bu süreçte lösemiye yakalandığını, eşine de kanser teşhisi konulduğunu dile getirmişti.

AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI
AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI
AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI
AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI
AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI
AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI
AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI
AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI
AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI

Merve Betül, Engelli, İntihar, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DAKİ İNTİHAR, CİNAYET ÇIKTI - Son Dakika


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