Avcılar'daki İSKİ şantiyesini su bastı: 1 işçi son anda kurtarıldı - Son Dakika

Avcılar'daki İSKİ şantiyesini su bastı: 1 işçi son anda kurtarıldı

AVCILAR'da kuvetli yağmurun etkisi ile İSKİ'ye ait Ambarlı'daki Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yanındaki şantiyeyi su bastı.

AVCILAR'da kuvetli yağmurun etkisi ile İSKİ'ye ait Ambarlı'daki Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yanındaki şantiyeyi su bastı. Haramidere'den bir anda gelen su, şantiyede çalışan işçileri zor durumda bıraktı. Sevk edilen itfaiye ekipleri, bir işçiyi boğulmaktan kurtardı. Meteoroloji'nin Avcılar ve Küçükçekmece ile çevrelerinde kuvvetli yağmur saat 13.00 sıralarında başladı. D-100 karayolundaki araçlar sağanak yağmur nedeniyle ilerlemede zorlandı.

Esenyurt 'tan gelen Avcılar'daki Ambarlı Biyolojik Arıtma Tesisi'nin hemen yanında bulunan şantiyeyi aynı dakikalarda su bastı. Burada çalışan işçiler kaçmaya çalışırken, mahsur kalanlar oldu. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde 25 metre derinlikte bulunan yaklaşık 3 kilometre uzunluktaki inşaat halindeki atık su tünelinde çalışan işçilerden biri bir anda gelen su baskını ile paniğe kapılarak tünelin yaklaşık 150 metre uzaklığındaki lokomotif olarak nitelendirilen bölüme çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri çizme ve tulumlarını giyerek lokomotif üzerinde kurtarılmaya bekleyen işçinin yanı sıra şantiyede ve tünel içerisindeki işçileri kurtardı. 112'ye bağlı ambulans da olası müdahale için hazır bekletildi. Suyun azalması ile birlikte görevliler normal çalışma düzenine geçti.

Son Dakika

Salgının ateşi düştü ama acillerde yoğunluk var! Yetkili isim, bu vakalara dikkat çekiyor

Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın giydiği gelinliğe talep yağdı! İşte özel tasarımın fiyatı

Herkes insan sanıyor ama gerçek bambaşka! Dijital modeller milyonlar kazanıyorlar

İki kadın trafikte saç başa kavga etti! Trafiği kilitleyen kavga anı kamerada

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın evinde peş peşe poz verdi! Mezura görünümlü kemeri görenler dönüp bir daha baktı

Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, mayo ve aksesuarları için tamı tamına 23 bin TL ödedi

Son Dakika: İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi

Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı