Son Dakika Haberleri: Avcılar'daki kazada "fıskiye" iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Avcılar'daki kazada "fıskiye" iddiası

18 dakika önce

AVCILAR'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aştı, karşı şeritte yan yatarak durdu.

Avcılar'daki kazada
AVCILAR'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aştı, karşı şeritte yan yatarak durdu. Görgü tanıkları 3 kişinin yaralandığı kazaya fıskiyeden yola akan suyun neden olduğunu öne sürdü
Kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Ambarlı'daki Petrol Ofisi Caddesi'nden Esenyurt yönüne giden 34 UV 0972 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyeri aşarak karşı şeride geçti. Otomobil burada yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık  ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Görgü tanıkları yol kenarında çimleri sulamak için açılan fıskiyelerden yola akan suyun neden olduğunu öne sürdü


Görüntü Dökümü:
----------
Kaza yerinden görüntüler
Aracı kaldırma çalışmaları
-Bir görgü tanığı ileröp
Araç trafiği yoğunluğu


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum'da korkunç kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbecilere verdiği cevap halen akıllarda Ambulans kaza yapınca kalp hastası kadın tekrar hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:47:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'daki kazada "fıskiye" iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]