Avcılar'daki kazada "fıskiye" iddiası ( )

KAVŞAKTAKİ FISKİYELER Kazanın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre geride, yerde bulunan suların üstteki kavşakta dikili ağaç ve yerdeki çimlerin sulanmasında kullanılan fıskiyeden geldiği dikkat çekti. Günün erken saatlerinde sulama sisteminin devreye girmesinin ardından, toprağın suya doyması veya fıskiyenin yönünün tam ayarlanmaması sonucu suyun hemen alttaki yola aktığı iddia edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

2. Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu: Sizin dedeleriniz bu vatan için ne yaptı?