Son Dakika Haberleri: Avcılar'daki kazara fıskiye iddiası
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Avcılar'daki kazara fıskiye iddiası

2 saat önce

AVCILAR'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aştı, karşı şeritte yan yatarak durdu.

AVCILAR'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aştı, karşı şeritte yan yatarak durdu. Görgü tanıkları 3 kişinin yaralandığı kazaya fıskiyeden yola akan suyun neden olduğunu öne sürdü

Kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Ambarlı'daki Petrol Ofisi Caddesi'nden Esenyurt yönüne giden 34 UV 0972 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyeri aşarak karşı şeride geçti. Otomobil burada yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Görgü tanıkları yol kenarında çimleri sulamak için açılan fıskiyelerden yola akan suyun neden olduğunu öne sürdü

Avcılar'daki kazara fıskiye iddiası

Petrol Ofisi, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:46 Kaynak: DHA
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