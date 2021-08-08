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Avcılar'daki korkutan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina enkaza döndü - Son Dakika

Avcılar'daki korkutan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina enkaza döndü

08.08.2021 11:41

İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde 3 katlı bir ayakkabı imalathanesinde meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 4 kişi yaralanmıştı. Mahallelinin korku dolu anlar yaşadığı patlamanın sebep olduğu korkunç görüntü gün ağarınca ortaya çıktı.

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde depo ve üst katında ayakkabı mağazası bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki patlama, büyük paniğe neden oldu. Doğalgaz kaynaklı olduğu bertilen patlamanın ardından başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çabası ile bitişikteki iki binaya sıçramadan söndürülürken, ön cephesi tahrip olan binadan savrulan parçalarla yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Avcılar'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina adeta enkaza döndü

BİNANIN ÇEVRESİNE POLİS BARİYERLERİ KONULDU

Gece geç saatlerde bomba uzmanları ve K9 köpekleri ile yapılan arama sırasında sokak iki taraftan kapatıldı. Aramalar uzun sürdü. Bu sabah gün ağarınca polis bariyerleri, binanın çevresine getirilerek sokaktan kısıtlıda olsa yaya geçidine izin verildi.

Avcılar'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina adeta enkaza döndü

PATLAMANIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gün ağarması ile birlikte binanın ön cephesinin tümüyle tahrip olduğu, birinci kat zemininin bodrumdan kaynaklandığı sanılan patlamanın şiddetiyle yukarı doğru yarıldığı görüldü. Binadan ve önündeki duvardan kopan beton bloğun da çok kalın olduğu görüldü.

Avcılar'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina adeta enkaza döndü

Avcılar'daki korkutan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina enkaza döndü
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Doğalgaz, Patlama, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'daki korkutan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina enkaza döndü - Son Dakika


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