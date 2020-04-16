AVCILAR'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki iki metrobüs aracının çarpıştığı görülüyor. - İstanbul
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17.04.2020 01:07:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'daki metrobüs kazası kamerada - Son Dakika