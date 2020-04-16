Avcılar'daki metrobüs kazası kamerada - Son Dakika

AVCILAR'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki iki metrobüs aracının çarpıştığı görülüyor.

- İstanbul