AVCILAR'DAKİ MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI - Son Dakika
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AVCILAR'DAKİ MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI

18.04.2022 12:59

AVCILAR'da bir motosikleti çalan yabancı uyruklu şüpheli güvenlik kamerası kayıtları sayesinde yakalandı.

AVCILAR'da bir motosikleti çalan yabancı uyruklu şüpheli güvenlik kamerası kayıtları sayesinde yakalandı.

Üniversite Mahallesi'nde geçen 9 Nisan'da sabah erken saatlerde bir şüpheli park halindeki motosikleti çaldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları ve motosikletteki sinyal takip sisteminden yararlanan polis, Y.A. (30) isimli yabancı uyruklu şüphelinin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde olduğunu belirlendi. Şüpheli polis tarafından yakalanırken, üzerinde yapılan aramada, motosikleti düz kontak yöntemi ile çalıştırmak amacıyla kullandığı anlaşılan pense, kerpeten, makas, zincir, kilit, motosiklet anahtarı ve 2 eldiven bulundu. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AVCILAR'DAKİ MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI
AVCILAR'DAKİ MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI
AVCILAR'DAKİ MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI
AVCILAR'DAKİ MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI

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Üniversite, Avcılar, Polis, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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