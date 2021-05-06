Son dakika gündem: AVCILAR'DAKİ 'ORTA HASARLI' 90 BİNADA YAŞAYANLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜME İKNA EDİLEMEDİ - Son Dakika

17 Ağustos 1999 günü yaşanan Marmara Depremi'nde hasar gördükleri için güçlendirilmeleri aksi halde yıkılmaları yönünde karar alınan İstanbul Avcılar'daki 287 binadan 90'ında yaşayanlar henüz ikna edilemedi. 'Orta hasarlı' 287 binadan büyük çoğunluğunun kentsel dönüşüm sürecine girdiğini anlatan Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren,"'Binayı güçlendirmiştik, 20 senedir de oturuyorduk, şimdi ne oldu?' deniliyor. Biz buna müsaade edemiyoruz. En son İzmir'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı, güçlendirilmiş bir bina olmasına rağmen yıkıldı. Dolayısıyla orta hasarlı bu binaların en sağlıklı biçimde yıkılıp yeniden yapılmasını, kentsel dönüşüme girmesini istiyoruzö dedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi merkezli yaşanan büyük Marmara Depremi'nde İstanbul'un Avcılar ilçesindeki 287 binanın orta hasarlı olduğu saptandı. AFAD İl Müdürlüğü, geçen yıl, 'orta hasarlı' binaların listesini açıklayarak, durumlarının tespitini, binaların 3 ay içerisinde tamamlanmasını, güçlendirimemiş binalarda yıkım işlemi başlatılmasını istedi. Ancak pandemiyle birlikte bina sahiplerine tebligatların iletilmesi gecikti. Bu nedenle ek süreler tanındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Avcılar'da mevcut kat sayısının korunarak, binaların yenilenmesini öngören plan değişikliğinin kabul edilmesi ile de yıllarca yenilenemeyen 4 kattan yüksek binaların önemli bölümü kentsel dönüşüm sürecine alındı. Binalarını geçmişte güçlendirme çalışması yaptıkları halde bunu belgeleyemeyen ev sahiplerini tahliyeye zorlamak amacıyla da su, elektrik ve doğalgaz gibi altyapı hizmetleri kesildi.

RIZA BEY APARTMANI ÖRNEĞİ

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, 22 yıl önceki depremde orta hasar alan ilçedeki 287 binanın büyük bölümünün kentsel dönüşüm sürecine girdiğini, kalan 90 binada oturanlarla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Ektiren, bu konuda belediyeye bağlı bir şirketin ev sakinlerini ikna etmek için devrede olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Orta hasarlı binalar güçlendirilmeden buralarda oturulmamalı. Bina sahiplerinin bazıları, 2001 yılında binalarında güçlendirme yaptığı iddiasında bulunuyor. Oysa afet bölgelerinde yapılacak olan yapılar yönetmeliğimizde o yıllarda güçlendirme ile ilgili bir madde yoktu. İnsanlar 1999 depreminden sonra nasıl bir yöntemle binalarını güçlendireceklerini bilmedikleri için bazı kişiler, üniversiteler bünyesinde bir aylık seminer eğitimine alınarak, bu binaları güçlendirdi. O binalara oturma yani iskan belgesi verebilmemiz için 2018 Deprem Yönetmeliği'ne göre değerlendirmemiz lazım. Genelde 'Güçlendirdik' denilen binaların tamamı güçlendirilmemiş. Bazıları bodrum, zemin kat tavanına kadar güçlendirilmiş. Oysa güçlendirmenin çatıya kadar yapılmış olması lazım. Kalan 90 binada oturanlar ikilem içerisinde. 'Binayı güçlendirmiştik, 20 senedir de oturuyorduk. Şimdi ne oldu?' deniliyor. Biz buna müsaade edemiyoruz. En son İzmir'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı, söylenen o ki, güçlendirilmiş bir bina olmasına rağmen yıkıldı. Tabi bu bizi tedirgin ediyor. Dolayısıyla orta hasarlı bu binaların en sağlıklı biçimde yıkılıp yeniden yapılmasını, kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz"