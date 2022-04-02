Avcılar'daki otizmli gençler ve aileleri yürüdü; Bizim farkımızda olun - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından kabul edilen "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Avcılar'daki engelliler ve aileleri "Bizim farkımıza varın" sloganı ile yürüyüş düzenledi.

Avcılar Engelliler Derneği'nin (AVENDER) çağrısı üzerine Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde toplanan önemli bölümü otistik olan engelliler ile aileleri Havuz Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde otizmin farkına varılmasını isteyen pankart taşıyan engelliler adına açıklama yapan AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, "Toplum olarak otistik çocuklarımızın farkına varılmasını istiyoruz. Onlara verilen haftalık 40 saat ders yetersiz. 60 saate çıkarılması büyük yarar sağlayacaktır. Bu yürüyüşümüzün amacı toplumda bu bireylerin farkına varılması" diye konuştu.