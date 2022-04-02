Avcılar'daki otizmli gençler ve aileleri yürüdü; Bizim farkımızda olun - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'daki otizmli gençler ve aileleri yürüdü; Bizim farkımızda olun

02.04.2022 16:47
Avcılar'daki otizmli gençler ve aileleri yürüdü; Bizim farkımızda olun

BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından kabul edilen "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Avcılar'daki engelliler ve aileleri "Bizim farkımıza varın" sloganı ile yürüyüş düzenledi.

BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından kabul edilen "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Avcılar'daki engelliler ve aileleri "Bizim farkımıza varın" sloganı ile yürüyüş düzenledi.

Avcılar Engelliler Derneği'nin (AVENDER) çağrısı üzerine Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde toplanan önemli bölümü otistik olan engelliler ile aileleri Havuz Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde otizmin farkına varılmasını isteyen pankart taşıyan engelliler adına açıklama yapan AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, "Toplum olarak otistik çocuklarımızın farkına varılmasını istiyoruz. Onlara verilen haftalık 40 saat ders yetersiz. 60 saate çıkarılması büyük yarar sağlayacaktır. Bu yürüyüşümüzün amacı toplumda bu bireylerin farkına varılması" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Bodrum'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi Bodrum'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi Drone eğitimi alan otizmli çocuklar sertifikaları ile buluştu Drone eğitimi alan otizmli çocuklar sertifikaları ile buluştu

Avcılar, AVENDER, Nisan, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'daki otizmli gençler ve aileleri yürüdü; Bizim farkımızda olun - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Ramazan'ın gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı! Fiyat 30 TL ile 300 TL arasında değişiyor
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
16:02 Terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni o bebeğe mektup yazdı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:18 Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:07 Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 16:53:23. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'daki otizmli gençler ve aileleri yürüdü; Bizim farkımızda olun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement