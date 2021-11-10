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AVCILAR'DAKİ OTOMOBİLİN KURŞUNLANMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

AVCILAR'DAKİ OTOMOBİLİN KURŞUNLANMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

10.11.2021 11:47

AVCILAR'da park halindeki bir otomobile pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açılmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR'da park halindeki bir otomobile pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açılmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Kız meselesi nedeniyle olayın gerçekleştiği belirlenen saldırı ile ilgili 2 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganların hedef aldıkları kişileri bir köşe başında bekledikleri dışarı çıktıklarını görünce hareket ederek yaklaştıkları silahlarla ateş açtıktan sonra hızla kaçtıkları belirlendi.

Olay, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kafenin önünde 31 Ekim günü saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Plakası alınamayan iki otomobil ile gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, 34 EEF 510 plakalı otomobile pompalı tüfek ve tabaca ile ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı olayda, hedef alınan otomobilde çok sayıda saçma ve kurşun izi olduğunu belirledi. Açılan ilk ateşte bölgedeki kafede oturan Murat Bulu'ya ait 34 JD 8989 plakalı otomobil de cam ve kaportasından isabet alarak zarar gördüğü anlaşıldı.

Olayla ilgili Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma yaptı. Ekipler, saldırganların kullandıkları ve sol arka stop lambasının yanmadığı belirlenen aracın plakası güvenlik kameralarından tespit etti.

SALDIRIDA KULLANILAN OTOMOBİLİ SATMIŞLAR

Polis, bu otomobilin 2 Kasım 2021 tarihinde başka bir kişiye satıldığını belirledi. Polis, olayın taraflarından U.L. (20) ile saldırıda kullanılan otomobili sattığı tespit edilen D.I. (22) ve U.C. (22) ve olaya karıştığı belirlenen İ.K. (18) adlı kadını yakaladı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yapılan araştırmada olayın D.I. ve U.L.'nin aralarında kız arkadaş konusu nedeniyle aralarındaki husumetten kaynaklandığı belirlendi. D.I., U.L.'nin kafede bulunduğunu öğrenerek, buraya geldi. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı olayın ardından D.I. ve U.L. otomobilleriyle kaçtı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde yapılan sorgulamada U.L.'nin 23, D.I.'nın 11 ve U.C.'nin 5 suçtan kayıtları olduğu tespit edildi. Hazırlanan dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden İ.K. adli makamlarca serbest bırakıldı. U.L. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, D.I. ve U.C. ise tutuklandı.

AVCILAR'DAKİ OTOMOBİLİN KURŞUNLANMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
AVCILAR'DAKİ OTOMOBİLİN KURŞUNLANMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
AVCILAR'DAKİ OTOMOBİLİN KURŞUNLANMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
AVCILAR'DAKİ OTOMOBİLİN KURŞUNLANMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Pompalı Tüfek, Otomobil, Avcılar, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DAKİ OTOMOBİLİN KURŞUNLANMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DAKİ OTOMOBİLİN KURŞUNLANMASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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