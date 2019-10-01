Avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada
21 dakika önce
İSTANBUL'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:03 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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