Avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada (2)
2 saat önce
İSTANBUL'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:18 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da Avcılar
E-5 karayolu yan yolda Cihangir
mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpan otobüsteki 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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