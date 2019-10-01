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Avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada (2)

2 saat önce

İSTANBUL'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı.

Avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada (2), System.String[]
İSTANBUL'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpan otobüsteki 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Cihangir, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:18 Kaynak: DHA
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Avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada (2)
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