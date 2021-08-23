AVCILAR'DAKİ PATLAMADAN YARALI KURTULMUŞTU; ALLAH BİZİ VE MAHALLENİN BÜTÜN ÇOCUKLARINI KORUDU - Son Dakika

AVCILAR'da bir ayakkabı imalathanesinde meydana gelen, iki binanın büyük hasar görmesine neden olan patlamada eşi ile birlikte son anda kurtulan Metin Pehlivan, 'Allah bizi ve evimizin önünde her zaman bisiklet kullanan top oynayan mahallenin bütün çocuklarını korudu" dedi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın alt katındaki ayakkabı imalathanesinde 7 Ağustos akşamı peş peşe iki patlama meydana geldi. Bitişikteki binadaki evlerinden çıktıktan hemen sonra meydana gelen şiddetli ilk patlamadan yaralı halde komşularının yardımı ile eşi ile birlikte taşınarak uzaklaştırılan ve çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Metin Pehlivan, dehşet anlarını anlattı. Kendisinin bir medikal şirketinde, eşinin telefon fabrikasında çalıştığını belirten Metin Pehlivan, patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığının ortaya çıkmasına ilişkin şöyle dedi:

'Bitişiğimiz ayakkabı deposuydu, imalatta kullanılan hammaddeleri o gün indirmişler zaten. Söylediklerine göre, bütün gün ayakkabı tutkalı falan indirmişler. Saat 21.00 falandı. Hanımla biz sokağa çıktık. 5 dakika falan oldu- olmadı bu olay gerçekleşti. Ben merdivendeydim, eşim de ikinci basamakta falandı. O anda patlama oldu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Elimde doku kaybı var. Beyin ameliyatı geçirdim, kafatasım çökme yapmış. Eşimin bir gözünde kayıp var. İki gözünden birer kez ameliyat oldu. Her gözünde 10'ar dikiş var şu anda. Çocukların durumu Allah'a şükür iyi. Evdeydiler patlamadan sonra çıkmış onlar. O anın etkisiyle şok geçirince hastaneye götürülmüşler. Allah beni de bütün mahallenin çocuklarını da korudu. O gün değil, ertesi gün patlasa gün boyu en azından10 çocuk bisiklete binip top oynuyordu. Allah hepimizi korudu. Patlamanın etkisi ile ayakkabı deposu ve diğer taraftaki bina yıkılacak bilmiyorum. Kendi binamıza da mühürlü olduğu için giremiyoruz. Sağda solda kalıyoruz. Benim ve komşularımın arabalarında hasar var,karşı binadaki bütün camlar değişti. Her şekilde ben şikayetçi olacağım. Eşim halen iki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyor. Şok, patlamanın etkisi altında. Dava açacağız, bütün mahalle zaten şikayetçi. Arkadaşın arabasında 15-20 bin TL zararı var. Evimin arkasında maddi zarar var. Arka taraftaki binalarda zarar var"

Patlama sırasında karşı binanın balkonunda oturduğunu belirten Recep Dinler de, yaralanan Metin Pehlivan'ın savrulduğunu, bilincinin kapalı olduğunu, sürekli kustuğunu ifade ederken, 'Patlamaya merdivende yakalandılar eşi ile beraber. İkisi de yola fırladı. Doğa gaz falan, öyle böyle patlama değildi. Bizim binanın çatısından beton parçalarını indirdim, 'Kıyamet kopuyor' dedim. İki üç defa ardı ardına patladı" diye konuştu.

Ayakkabı imalathanesinin sahipleri gelerek önümüzdeki günlerde yıktırılması beklenen binada inceleme yaparken, soruları yanıtlamadı. Bu arada patlama olan binadaki beton merdivenler çökme olasılığına karşı zincirle bağlandıktan sonra buradan çekilerek kaldırıma bırakıldı.