AVCILAR'DAKİ PAZARDA İLGİNÇ ANLAR.. PAZARCI TEZGAH AÇABİLMEK İÇİN OTOMOBİLİ YOLUN ORTASINA TAŞIDI - Son Dakika

AVCILAR'da semt pazarı kurulacağını unutan sürücünün park ettiği otomobili gören esnaf, sahibine ulaşamayınca aracı yolun ortasına taşıdı. Pazarın ortasında park edilen otomobil, zabıtanın devreye girerek yaptığı araştırmadan sonra sahibine ulaşılması ardından çadır direkleri yerlerinden oynatılarak pazar alanından çıkartıldı.

Avcılar'daki Merkez Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve yan sokaklarında her hafta olduğu gibi semt pazarını açmaya gelen esnaf, tezgahlarını kuracakları caddede park halinde iki otomobil olduğunu gördü. Otomobillerden birinin sahibi kısa sürede bulunurken, Ordu plakalı otomobilin sahibi tüm aramalara rağmen bulunamadı. Polis ve zabıtadan umduklarını bulamadıklarını öne süren esnaf el birliği yaparak otomobili yolun ortasına çektikten sonra pazar yeri için belediyeye para ödedikleri caddede tezgahlarını açtı. Yolun bu kesimi büyük ölçüde daralırken, pazara gelenler yol ortasında sahipsiz park halindeki otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pazarcı esnafı bunun üzerine müşterilere '3 tişört alana otomobil bedava veya 'Pazardan en fazla alış veriş yapana otomobil hediye esprileri yaptı.

Saat 13.30 sıralarında Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri devreye girerek sahipsiz otomobilin plakası ve içindeki bir evraktaki numaraları arayarak sürücüye ulaşmaya çalıştı. Bu çabalar sonunda sonuç verince sürücü geldi. Bir hastanede çalıştığını gece geç geldiğini, telefonunu sessize aldığını belirten sürücü, 'Evet bir şansızlık oldu. İnsanlara istemeyerek zarar verdik diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Zabıta görevlilerinin yönlendirmesi ile pazarcıların çadırlar için kurduğu direkler yerlerinden oynatılarak otomobile geçebileceği alan açılırken, alış verişe gelenler otomobili pazardan çıkarma operasyonunu ilgi ile izledi.