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Avcılar'daki silahlı kavga

1 saat önce

Avcılar'daki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Avcılar'daki silahlı kavga, System.String[]

Avcılar'daki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi'nde dün akşam 3 kişinin pompalı tüfekle yaralanmasına neden olan olayın, bir süre önce çocuklar arasında çıkan kavgaya büyüklerin karışması sonucu yaşandığını belirlendi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu nargile-tütün ürünleri satılan iş yerinde bulunan Z.C, Z.C, M.Y, E.Y. ile aynı yerdeki internet cafenin sahibi ve çalışanları B.B, E.B. ve A.T'nin birbirlerine karşı silah ve pompalı tüfekle ateş açtığı olayda, Z.C, E.Y. ve M.Y. yaralandı. Olayla ilgili S.G. ve Ş.B'nin olay yerinden bir otomobile binerek kaçtıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olaya ilişkin 4 kişiyi gözaltına alan ekiplerin çalışması sonucunda, kaçan iki şüpheli de yakalandı. Yaralı 3 şüpheli de hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Hastanede tedavi edilen şüphelilerden M.Y'nin eski polis memuru olduğu, hakkında çeşitli suçlardan 1 yıl 4 ay 7 gün hapis ve 1500 lira para cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnternet kafe ve üstündeki dairede yapılan aramada, 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, diğer iş yerinde bulundurma ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:55 Kaynak: AA
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