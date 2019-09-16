Son Dakika Haberleri: Avcılar'daki silahlı kavgaya ilişkin 5 gözaltı
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Avcılar'daki silahlı kavgaya ilişkin 5 gözaltı

1 saat önce

Avcılar'da dün sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alırken, 1 kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Avcılar'daki silahlı kavgaya ilişkin 5 gözaltı, System.String[]

Avcılar'da dün sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alırken, 1 kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.


Avcılar'da dün arsa anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda çevrede bulunan bir kadının da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Y.D., K.D.. N.K., H.Ş. ve M.E.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayda kullanılan 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 9 adet fişek, 20 adet kovan ve 1 adet demir parçasını ele geçirirken, emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


T.D. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:37 Kaynak: İHA
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