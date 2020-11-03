AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika

AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI

03.11.2020 10:11
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI, System.String[]

AVCILAR'da yabancı uyruklu bir işçi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

AVCILAR'da yabancı uyruklu bir işçi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Yakamoz Sokak'taki bir binanın girişinde meydana geldi. Bir arkadaşının evine yemeğe davetli olan Çin pasaportu taşıyan Uygur Türkü Yusufujrang Aimaitijiang, bakkala giderek sigara almak için çıktı. Alışveriş  sonrası dönüşünde binaya girerken arkasından gelen bir kişi,  Aimaitijiang'a tabanca ile iki el ateş etti. Omuz ve kolundan  yaralanan Yusufujrang Aimaitijiang, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanın işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde iki boş kovan bulurken, şüphelinin metrobüs üst geçidine doğru yaya olarak hızla kaçarak uzaklaştığını belirledi.

Vatandaşının vurulması üzerine eşi ve bir çocuğunu bırakarak dışarı fırlayan arkadaşı bir süre sinir krizi geçirerek gözyaşlarını tutamadı. Polis, bu kişi ile eşini polis merkezine götürerek,  yaralanan kişiyle ilgili ifadelerine başvurdu. Saldırı ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Görüntü dökümü: ----------------------Binanın önündeki polisler-Yaralı yerde-Yaralı 112 görevlileri ve polisler tarafından sedye ile ambulansa taşınırken-Ambulans olay yerinden ayrılırken-Polis olay yeri inceleme ekibinin çalışması-Vurulan inşaat işçisini evine davet eden Çin vatandaşı ve eşi-Olay yerindeki polis ekipleri ve araçları-Vurulan inşaat işçisi Yusufujrang Aimaitijiang

-Genel ve detay görüntüler


AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI

Avcılar, Yakamoz, Polis, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika


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