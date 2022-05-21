Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü - Son Dakika
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Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü

21.05.2022 10:39
Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü

AVCILAR'da kısa süre önce hareket halindeki cipten kopan tekerlek D-100 Karayolu yan yoldaki bilgisayar parçası satılan iş yerine girmek üzereyken dükkan sahibi tarafından durduruldu.

AVCILAR'da kısa süre önce hareket halindeki cipten kopan tekerlek D-100 Karayolu yan yoldaki bilgisayar parçası satılan iş yerine girmek üzereyken dükkan sahibi tarafından durduruldu. O anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan D-100 Karayolu yan yol üzerindeki iş yerinde olan Osman Arduç, geçen salı günü duyduğu gürültü üzerine araçtan kopan tekerleğin yuvarlanarak kendilerine doğru geldiğini fark etti. Hemen dışarı çıkan Arduç, iş yerinin vitrin camına doğru gelen tekerleğe müdahalede bulunarak durdurdu. Sürücü, sol arka tekerleği koptuğu için güçlükle kontrolünü sağladığı cipi biraz ileride durdurabildi.

YENİ GÜVENLİK KAMERASI KAYDIOsman Arduç'un iş yerine doğru zıplayarak gelen tekerleği son anda fark ederek eliyle müdahale ettiği olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Yeni görüntüde tekerleğin cipten fırlama anı görülüyor.


Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü
Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü
Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü
Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü
Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü
Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü
Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü
Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü
Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü
Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü
YORUMLAR
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Seyir halindeki araçtan kopan lastiği elleriyle durdurdu Seyir halindeki araçtan kopan lastiği elleriyle durdurdu
Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'daki tekerlek paniğinden yeni görüntü - Son Dakika
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