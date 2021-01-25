Son dakika haberi: Avcılar'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Aracın içinde sıkışan tır sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Haramidere istikametinde ilerleyen 34 LDZ 115 plakalı minibüse, gişelerde yavaşladığı sırada, arkadan gelen bir tır çarptı.

Rıdvan Dilmen'den Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili sözlerine tepki

Hulk, Beşiktaşlı Josef de Souza'ın paylaşımını beğendi

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası fiyatları değişti, işte il il yeni tarife

Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı