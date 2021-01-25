TEM Otoyolu Avcılar gişelerde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Haramidere istikametinde ilerleyen 34 LDZ 115 plakalı minibüse, gişelerde yavaşladığı sırada, arkadan gelen bir tır çarptı.
Aracın içinde sıkışan tır sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Avcılar'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika