Avcılar'daki uluslararası sempozyum iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'daki uluslararası sempozyum iptal edildi - Son Dakika

Avcılar'daki uluslararası sempozyum iptal edildi

7 saat önce

AVCILAR'da yapılması düşünülen uluslararası kent ve tarih sempozyumu, Polonya'daki bilim insanlarının koronavirüs nedeniyle ülke dışına çıkamaması üzerine iptal edildi.

Avcılar'daki uluslararası sempozyum iptal edildi, System.String[]

AVCILAR'da yapılması düşünülen uluslararası kent ve tarih sempozyumu, Polonya'daki bilim insanlarının koronavirüs nedeniyle ülke dışına çıkamaması üzerine iptal edildi.

Avcılar'da belediyenin desteğinde bugün başlaması planlanan, '1'inci Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu'nda Bathonea Antik Liman Yerleşkesi kazılarını sürdüren Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şengül Aydıngün 'Bathonea Kazılarının İstanbul Tarihine Katkıları'nı, aynı üniversiteden Prof.Dr. Şerif Barış ise, 'İstanbul'un Deprem Gerçeği ve Yapılması Gereken Çalışmalar'ı anlatacaktı. Bunun yanı sıra, diğer Türk bilim insanları Prof.Dr. Tuba Ökse, Prof.Dr. Şükrü Ersoy, Prof.Dr. Aynur Koçak, Doç.Dr.. Meriç Harmancı, Dr. Hasan Değirmenci, Dr. Hakan Öniz, Ayberk Enez, Dr. Kerim Altuğ, Dr. Ülkü Kara, Bülent Şeker, Metin Albükrek, İstanbul ve bölgenin tarihi, biyolojik çeşitliliği ve deprem başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktaracaktı. Sempozyumda yurt dışından büyük bölümü Polonya'dan olmak üzere Dr. Alkiviadis Ginalis, Konrad Zymanski, Evelina Kachynska, Prof.Dr. Gosciwit Malinowski, Prof.Dr. Blazej Stanislawski'nin de katılacağı açıklanırken, bunların gelemeyeceği belirtildi.

Polonya'daki bilim insanlarının yaşadığı bölgelerde koronavirüs görüldüğü, uçuşların iptal edildiği, üniversitelerinin de yurt dışına çıkmalarını yasakladığı ifade edildi. Sempozyumun ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmezken önümüzdeki Mayıs ayında yapılabileceği kaydedildi.


İstanbul, Polonya, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan etkilenebilir
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
18:48 Yalova Belediyesinde koronavirüs önlemleri
18:48 Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti
18:48 İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü
18:46 Malkara'da çam kese böcekleri bal ormanına zarar verdi
18:46 Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi ailesine ulaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:52:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'daki uluslararası sempozyum iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]