Avcılar'daki uluslararası sempozyum iptal edildi - Son Dakika

AVCILAR'da yapılması düşünülen uluslararası kent ve tarih sempozyumu, Polonya'daki bilim insanlarının koronavirüs nedeniyle ülke dışına çıkamaması üzerine iptal edildi.

Avcılar'da belediyenin desteğinde bugün başlaması planlanan, '1'inci Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu'nda Bathonea Antik Liman Yerleşkesi kazılarını sürdüren Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şengül Aydıngün 'Bathonea Kazılarının İstanbul Tarihine Katkıları'nı, aynı üniversiteden Prof.Dr. Şerif Barış ise, 'İstanbul'un Deprem Gerçeği ve Yapılması Gereken Çalışmalar'ı anlatacaktı. Bunun yanı sıra, diğer Türk bilim insanları Prof.Dr. Tuba Ökse, Prof.Dr. Şükrü Ersoy, Prof.Dr. Aynur Koçak, Doç.Dr.. Meriç Harmancı, Dr. Hasan Değirmenci, Dr. Hakan Öniz, Ayberk Enez, Dr. Kerim Altuğ, Dr. Ülkü Kara, Bülent Şeker, Metin Albükrek, İstanbul ve bölgenin tarihi, biyolojik çeşitliliği ve deprem başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktaracaktı. Sempozyumda yurt dışından büyük bölümü Polonya'dan olmak üzere Dr. Alkiviadis Ginalis, Konrad Zymanski, Evelina Kachynska, Prof.Dr. Gosciwit Malinowski, Prof.Dr. Blazej Stanislawski'nin de katılacağı açıklanırken, bunların gelemeyeceği belirtildi.

Polonya'daki bilim insanlarının yaşadığı bölgelerde koronavirüs görüldüğü, uçuşların iptal edildiği, üniversitelerinin de yurt dışına çıkmalarını yasakladığı ifade edildi. Sempozyumun ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmezken önümüzdeki Mayıs ayında yapılabileceği kaydedildi.