Avcılar'daki yangına müdahaleye hatalı park engeli - Son Dakika

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken bir binanın çatı katında mangalda et pişirilirken çıkan yangında çatı tutuştu. İtfaiye ekipleri kısa sürede mahalleye ulaşırken sokaktaki araçların hatalı ve gelişi güzel park edilmesi nedeniyle görevliler binanın önüne ulaşmakta zorlandı.

MANGAL YANGINA NEDEN OLDU

Ambarlı Mahallesi'ndeki Aşık Veysel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üst katında oturan Suriyeli oldukları belirtilen bir ailenin fertleri saat 20.00 sıralarında mangalda et pişirmeye başladı. Kısa süre sonra alev alan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatının tutuşmasına neden oldu. Binanın çatısı kısa sürede alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine itfaiye araçları kısa sürede mahalleye ulaşırken ekipler otomobil ve hafif ticari araçların gelişi güzel park edilmesi nedeniyle ilerleyeeyip dönüş yapmakta zorlandı. İtfaiye araçlarının sirenleri çalınarak bu otomobillerin sürücülerinin gelerek yolu açması düşünüldü.

İTFAİYE EKİPLERİNE HATALI PARK ENGELİ