Avcılar'daki yangının ardından intihar değil cinayet çıktı - Son Dakika

Avcılar'daki yangının ardından intihar değil cinayet çıktı

Evi ateşe veren kocasını kafasına sıkarak öldürdü

İSTANBUL - Avcılar'da dün akşam meydana gelen ve evde silahla vurulmuş halde bulunan cesede ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Hasta oğlunu kontrol için eve gelen doktoru kıskanan şahıs, benzin döküp evi yakmaya çalıştığı ve karısını da silahla öldürmek istedi. Evi ateşe veren adam, çıkan arbede de silahını eşine kaptırdı. Eşi ise kocasını kafasından vurarak öldürdü. Çocuğunu alıp komşuna sığınan eş önce "intihar etti" dedi daha sonra cinayeti itiraf etti.

Olay, dün gece 22: 00 sıralarında Denizköşkler mahallesi Üner sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangını kontrol altına aldıkları sırada çekyat üzerinde silahla vurulmuş yarı çıplak bir erkek cesediyle karşılaştılar. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek olayla ilgili çalışma başlattı. Cesedin Hasan Akay isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Eşi Merve Betül Akay ile yapılan görüşmede eşinin evi ateşe verdiğini ve o sırada çocuğunu alıp dışarıya çıktığını söyledi.

Önce intihar dedi sonra cinayeti itiraf etti

Olayla ilgisi olmadığını iddia eden Merve Betül Akay, evden kaçtıktan sonra silah sesi geldiğini polis ekiplerine bildirdi. Karakola götürülen Akay, yapılan sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Eve gelen doktoru eşinin kıskandığı ve eşinin ruh sağlığının bozuk olduğunu ileten Akay, daha sonra evi yakıp öldürmekle tehdit edildiğini söyledi. Maktul Hasan Akay'ın kendisine silah doğrultarak "seni nerenden vurayım?" dediği esnada arbede çıktığını ve bu sırada silahı eşinden kaparak kafasına sıktığını itiraf etti. Daha sonra engelli oğlunu evden alarak komşusuna gittiğini bildirdi.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından Merve Betül Akay, tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.