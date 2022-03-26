AVCILAR'DAKİ YIKIMDA BİTİŞİKTEKİ EVİN DUVARI DELİNDİ - Son Dakika
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AVCILAR'DAKİ YIKIMDA BİTİŞİKTEKİ EVİN DUVARI DELİNDİ

26.03.2022 10:37
AVCILAR'DAKİ YIKIMDA BİTİŞİKTEKİ EVİN DUVARI DELİNDİ

AVCILAR'DAKİ YIKIMDA BİTİŞİKTEKİ EVİN DUVARI DELİNDİİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımı yapılırken, bitişikteki binada bir evin duvarı delindi.

AVCILAR'DAKİ YIKIMDA BİTİŞİKTEKİ EVİN DUVARI DELİNDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımı yapılırken, bitişikteki binada bir evin duvarı delindi. Ev sahibi Zeki Yüzbaşı, 7 yaşındaki oğlunun eve girmekten korkar hale geldiğini söyledi.

Üniversite Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verildi. Boşaltılan binanın yıkımına geçildi. Dün sabah erken saatte başlayan yıkımda Zeki Yüzbaşı'nın bitişikteki binada bulunan bir odasında delik açıldı. Ev sakinlerinin büyük korku yaşamasına neden olan olay üzerine Zeki Yüzbaşı, Avcılar Belediyesi'ni aradı. Gelen belediye zabıtası, yıkım yapan müteahhidi uyardı. Zeki Yüzbaşı, olumsuz etkilenebilecekleri göz önüne alınarak, iki günlüğüne bitişikteki bina sakinlerinin başka yerde barınmalarının sağlaması gerektiğini söyledi. Yüzbaşı, "Benim 7 yaşındaki oğlumu okula götürdüm, 'Evimiz başımıza yıkılıyor' diyerek eve gelmek istemiyor. Benim müteahhit ile alıp veremediğim yok. Ancak, kentsel dönüşüm böyle olmamalı. Müteahhit duvarımızı yapar mı, yapmaz mı biraz bekleyip göreceğiz" dedi.

AVCILAR'DAKİ YIKIMDA BİTİŞİKTEKİ EVİN DUVARI DELİNDİ
AVCILAR'DAKİ YIKIMDA BİTİŞİKTEKİ EVİN DUVARI DELİNDİ
AVCILAR'DAKİ YIKIMDA BİTİŞİKTEKİ EVİN DUVARI DELİNDİ
AVCILAR'DAKİ YIKIMDA BİTİŞİKTEKİ EVİN DUVARI DELİNDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AVCILAR'DAKİ YIKIMDA BİTİŞİKTEKİ EVİN DUVARI DELİNDİ - Son Dakika
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