Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı - Son Dakika

İSTANBUL'da gecen ocak ayında görülen kar fırtınası sırasında Avcılar'da bir mahalleden diğerine kayarak giden beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, Aybar Kar Fırtınası'nın gelmesi ile birlikte gündüz Çatalca, gece de İstanbul Boğazı ve Galata Kulesi çevresinde kayak yaptı.

Aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora eğitimi gören Fatih Işık, geçen ocak ayında kayak takımlarını çıkararak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayak yaparken gitmişti. Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Işık, sosyal medya hesabından "Kuzenler aradı. Firuzköy'de kayacağız gel dediler. Araba gelmiyor nasıl "İstanbul'u Uludağ'a çeviren yetkililere teşekkürler" yazısı ile paylaştı.

GÜNDÜZ ÇATALCA, GECE BOĞAZ'DA