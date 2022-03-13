Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı - Son Dakika
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Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı

13.03.2022 09:34
Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı

İSTANBUL'da gecen ocak ayında görülen kar fırtınası sırasında Avcılar'da bir mahalleden diğerine kayarak giden beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, Aybar Kar Fırtınası'nın gelmesi ile birlikte gündüz Çatalca, gece de İstanbul Boğazı ve Galata Kulesi çevresinde kayak yaptı.

İSTANBUL'da gecen ocak ayında görülen kar fırtınası sırasında Avcılar'da bir mahalleden diğerine kayarak giden beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, Aybar Kar Fırtınası'nın gelmesi ile birlikte gündüz Çatalca, gece de İstanbul Boğazı ve Galata Kulesi çevresinde kayak yaptı.

Aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora eğitimi gören Fatih Işık, geçen ocak ayında kayak takımlarını çıkararak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayak yaparken gitmişti. Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Işık, sosyal medya hesabından "Kuzenler aradı. Firuzköy'de kayacağız gel dediler. Araba gelmiyor nasıl "İstanbul'u Uludağ'a çeviren yetkililere teşekkürler" yazısı ile paylaştı.

GÜNDÜZ ÇATALCA, GECE BOĞAZ'DA

Fatih Işık, günlerden bu yana alarm verilen Aybar Kar Fırtınası'nda yeniden kar yağacağını göz önüne alarak arkadaşları ile birlikte cumartesi günü kar ile kaplı Çatalca'daki Binkılıç Köyü'ne gitti. Ata binmeyi ve kayak yapmayı aynı zamanda okçuluk yapmayı çok seven  Işık, Istıranca ormanlarında hepsini bir arada yaparken kayak yaptı. Avcılar'a dönen Işık, akşam saatlerinde kar yağışının etkisini arttırması üzerine bu kez İstanbul'da Bebek, Galata, Tahtakale Yokuşu ve Zeytinburnu'nda gece geç saatlerde kayak yaptı. Fatih Işık, İstanbul Boğazı'nı gören sahil kesiminde Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi ve çevresinde piste dönen yollarda doyasıya kayak yaparken bunu kamerası ile de görüntülerken bunları "İstanbul'un en güzel manzaralarında kaydım" paylaşımı ile sosyal medya hesabından yayınladı.
Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı
Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı
Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı
Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı
Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı
Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı
Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı
Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı
Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı
Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı
Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı
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Fatih Işık, İstanbul, Avcılar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'dan sonra Galata ve Bebek'te kaydı - Son Dakika
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