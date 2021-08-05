Avcılar'dan yangın seferberliği - Son Dakika

Avcılar Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri ekiplerince hazırlanan yardım kolileri Marmaris'e ulaştı. İçerisinde bölgede en çok ihtiyaç duyulan eldiven, maske gibi malzemelerin yanı sıra gıda ve temel ihtiyaçlar da buluyor.

Yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye bir destek de Avcılar Belediyesi'nden geldi. Avcılar Belediyesi, Avcılar Kent Konseyi ve Merzifon ve Çevre Köyleri Dernekler Birliği iş birliği ile afet bölgesinde bulunan ekiplerin ve vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan koliler bugün Marmaris'e ulaştı.

"Hem yaralarımızı saracağız hem ormanlarımızı yeniden hayata döndüreceğiz"

Kolilerin hazırlandığı alanı ziyaret eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu, "Avcılarlı hemşehrilerimiz adına yangın bölgesine tüm Türkiye'deki belediyelerle birlikte yaraları sarmak, dertlere derman olmak için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Diliyorum bir an önce yangınlar bitecek hem yaralarımızı saracağız, hem ormanlarımızı yeniden hayata döndüreceğiz. Bir veteriner hekim ekibimiz, bir sağlık ekibimiz ve bir sivil savunma uzmanımız da afet bölgesine gönüllü olarak gidecekler. Ayrıca bir tankerimiz ve bir ambulansımız da bölgede destek vermek üzere hazırlandı. Tüm müdürlüklerimizle yangınlarla mücadeleye destek olabilmek için seferber olduk. Umarım bir an evvel güzel haberler alırız. Merzifon ve Çevre Köyleri Dernekler Birliği'ne (MER-DER) ve hayırseverlere de dayanışma ruhunu paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL