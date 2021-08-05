Üye Girişi
Avcılar'dan yangın seferberliği - Son Dakika

Avcılar'dan yangın seferberliği

05.08.2021 14:41
Avcılar'dan yangın seferberliği, System.String[]

Avcılar Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri ekiplerince hazırlanan yardım kolileri Marmaris'e ulaştı.

Avcılar Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri ekiplerince hazırlanan yardım kolileri Marmaris'e ulaştı. İçerisinde bölgede en çok ihtiyaç duyulan eldiven, maske gibi malzemelerin yanı sıra gıda ve temel ihtiyaçlar da buluyor.

Yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye bir destek de Avcılar Belediyesi'nden geldi. Avcılar Belediyesi, Avcılar Kent Konseyi ve Merzifon ve Çevre Köyleri Dernekler Birliği iş birliği ile afet bölgesinde bulunan ekiplerin ve vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan koliler bugün Marmaris'e ulaştı.

"Hem yaralarımızı saracağız hem ormanlarımızı yeniden hayata döndüreceğiz"

Kolilerin hazırlandığı alanı ziyaret eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu, "Avcılarlı hemşehrilerimiz adına yangın bölgesine tüm Türkiye'deki belediyelerle birlikte yaraları sarmak, dertlere derman olmak için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Diliyorum bir an önce yangınlar bitecek hem yaralarımızı saracağız, hem ormanlarımızı yeniden hayata döndüreceğiz. Bir veteriner hekim ekibimiz, bir sağlık ekibimiz ve bir sivil savunma uzmanımız da afet bölgesine gönüllü olarak gidecekler. Ayrıca bir tankerimiz ve bir ambulansımız da bölgede destek vermek üzere hazırlandı. Tüm müdürlüklerimizle yangınlarla mücadeleye destek olabilmek için seferber olduk. Umarım bir an evvel güzel haberler alırız. Merzifon ve Çevre Köyleri Dernekler Birliği'ne (MER-DER) ve hayırseverlere de dayanışma ruhunu paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Avcılar'dan yangın seferberliği
Avcılar'dan yangın seferberliği
Avcılar'dan yangın seferberliği
Avcılar'dan yangın seferberliği
Avcılar'dan yangın seferberliği

Kent Konseyi, Marmaris, Avcılar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar'dan yangın seferberliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polis memuru, minik buzağıyı sırtına alıp alevlerden kurtardı 14:34 Polis memuru, minik buzağıyı sırtına alıp alevlerden kurtardı 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 14:29 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu 14:13 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı 14:08 Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık 14:03 Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi 13:44 Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi
Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi 13:16 Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı 13:07 Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı

Son Dakika Haberleri
14:34 Polis memuru, minik buzağıyı sırtına alıp alevlerden kurtardı
14:29 Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek
14:18 Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
14:13 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu
14:04 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları
14:03 Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık
13:54 Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?
13:51 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek
13:44 Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi
13:30 EURO 2020 finalinde İngiltere Milli Takımı oyuncuları Saka, Rashford ve Sancho'ya ırkçı saldırılar yapan 11 kişi tutuklandı
SGK prim borçlularına müjde! Kredi ile emeklilik olanağı geldi SGK prim borçlularına müjde! Kredi ile emeklilik olanağı geldi         
14:44
Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek         
14:30
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu         
14:19
Fındık üreticilerinin gözü Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada! Fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor Fındık üreticilerinin gözü Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada! Fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor         
14:12
Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları         
14:05
Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?         
13:55
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar         
13:41
Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum         
13:13
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor         
11:30
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı         
11:04
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 14:51:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'dan yangın seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement