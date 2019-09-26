Son Dakika Haberleri: Avcılar Denizköşkler'de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
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Avcılar Denizköşkler'de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

1 saat önce

İstanbul'da yaşanan depremde hasar gören Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Avcılar Denizköşkler'de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı, System.String[]

İstanbul'da yaşanan depremde hasar gören Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.


İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin binalardaki kontrol çalışmaları sürüyor. Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir binada inceleme yapan Kurtarma Federasyonu Kara Daire Başkanı Hüseyin Karadayı ve ekipleri, bir binanın depremde ciddi hasar gördüğünü tespit ederek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için binadaki vatandaşları tahliye etti. Binayı boşaltan ekipler, sokak içerisinde güvenlik önlemi alarak binayı mühürledi. Binanın hasar gören kısımları ise ekiplerle birlikte inceleme yapan bir bina sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

Hüseyin Karadayı, İstanbul, Silivri, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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