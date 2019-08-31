Avcılar, Dkmp ekipleri tarafından kontrol edildi
4 saat önce
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:37 Kaynak: İHA
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında avcıların evrak ve av malzemeleri kontrol edilirken, evrak ve tüfeklerinin yasalara uygun olan avcılara teşekkür ettiler. - VAN
Van kayyumunun Genel Sekreteri Yalçın: 653 kişiyi işten çıkarırken çok büyük keyif aldım Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi 2 bin 500 polis adayı alınacak Devrik lider Ömer el-Beşir, Suudi Veliaht Prens Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etti