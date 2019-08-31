Son Dakika Haberleri: Avcılar, Dkmp ekipleri tarafından kontrol edildi
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Avcılar, Dkmp ekipleri tarafından kontrol edildi

4 saat önce

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Avcılar, Dkmp ekipleri tarafından kontrol edildi, System.String[]

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında avcıların evrak ve av malzemeleri kontrol edilirken, evrak ve tüfeklerinin yasalara uygun olan avcılara teşekkür ettiler. - VAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:37 Kaynak: İHA
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