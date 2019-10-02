Avcılar E-5'te faciadan dönülen kaza anı kamerada
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Avcılar E-5'te faciadan dönülen kaza anı kamerada Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı özel halk otobüsü kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
Avcılar E-5'te faciadan dönülen kaza anı kamerada
Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı özel halk otobüsü kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir başka hal otobüsünün sıkıştırması sonucu orta refüje çıkan halk otobüsü, aydınlatma direğine çarpıyor. Devrilen direk ise E-5'te seyir halindeki bir aracın önüne düşüyor.
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