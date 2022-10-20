Avcılar E-5'te otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

İSTANBUL - Avcılar'da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-5 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Avcılar E-5 Gümüşpala Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine giden ve sürücü kimliği henüz bilinmeyen 34 JM 2072 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, aynı yöne giden Soner Özdemir, 34 CIH 684 plakalı panelvan araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, içindekilerden 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Panelvan araç sürücüsü Özdemir ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören vatandaşlar müdahale ederek, aracın içindeki yaralıları çıkardı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan 3 kişinin durumunun hafif olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle E-5 ana yol bir süre trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin gelmesiyle trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Küçükçekmece'ye kadar uzanan trafik, aracın çekilmesiyle açıldı.

Kaza yapan aracın hızlı olduğunu ileri süren görgü tanığı, "Arkadan hızlı geliyordu, birden çarpıp savrularak kendini buraya attı. Sonra yere yattı, bebekler falan vardı. Yaralılar vardı, hafifti" diye konuştu.

Kaza ilgili konuşan panelvan araç sürücüsü Soner Özdemir, "Seyir halindeyken arkadan gelip vurdu, fark etmedim. Trafik yavaşlamaya başladı, biz de frene bastık, aniden gelip vurdu. Yaralı bir babaanne vardı, çoluk çocuk vardı onlar da hafif atlattı, kurtuldu" dedi.